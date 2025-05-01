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Sultangazi’de Asansör Boşluğuna Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

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OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Talihsiz olay, Uğur Mumcu Mahallesi K Caddesi üzerinde yer alan bir binada saat 16.20 sularında gerçekleşti.

OLAYIN GELİŞİMİ

İddiaya göre, kızı Şimşek, oğlunun bulunduğu kata ulaşmak için asansörü çağırdı. Ancak asansör kapısının, kabin gelmeden açılması sonucu içeriye adım atan kadın, giriş katından eksi ikinci kata kadar düştü. Çevredeki vatandaşların olayın farkına varmasıyla birlikte, durumu yetkililere bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİNİN DURUM HAKKINDAKİ AÇIKLAMASI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Liyadin Şimşek’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, olay yerinde gerekli incelemeleri gerçekleştirdi ve ardından itfaiye ekipleri, Şimşek’in cenazesini bulunduğu yerden çıkardı. Cenaze, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

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