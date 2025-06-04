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Sultangazi’de Asayiş Uygulaması Gerçekleşti

ASAYİŞ UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçenin farklı bölgelerinde geniş kapsamlı bir asayiş uygulaması düzenledi. Bu uygulama, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yanı sıra asayiş, yunus ve devriye ekiplerinin katılımıyla yapıldı.

DENETİMLER GAZİ MAHALLESİ’NDE YAPILDI

Ekipler, Gazi Mahallesi’nde oluşturdukları denetim noktasında araçları durdurarak kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Otomobil ve motosikletlerin detaylı bir şekilde arandığı uygulamada, araç sürücüleri ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

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