Sultangazi’de Çocuk Ağır Yaralandı

ŞİDDETLİ KAVGA SONUCU AĞIR YARALANMA

Sultangazi’de meydana gelen bir silahlı kavga olayında 14 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı. Esentepe Mahallesi 2424. Sokak’ta dün akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kargaşaya dönüşerek tehlikeli bir boyut aldı. Olay sırasında riva kovanın ateşlenmesi sonucunda M.A. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

OLAY YERİNDE GÜVENLİK EKİPLERİ GÖREVLİ

Durumun aciliyetinin fark edilmesi üzerine, olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı M.A.’ya sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Olay yeri incelemesi yapan ekipler, burada 4 adet mermi kovanı ve 2 fişek buldu.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Polis, olayda yer alan şüphelilerin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Olayın detayları hakkında daha fazla bilginin elde edilmesi bekleniyor.