Sultangazi’de Çocuk Marketten Çikolata Çaldı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ANLAR

Sultangazi’de müşteri kılığında markete gelen bir genç, yaklaşık 600 TL değerindeki çikolataları çaldı. Genç, çikolataları cebine koyarak marketten ayrıldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, dün saat 18.00 sıralarında Cebeci Mahallesi’ndeki bir markette gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, markete gelen genç, dükkanda başka müşterilerin bulunmasını fırsat bilerek raftaki çikolataları çalmayı tercih etti.

GÜVENLİK KAMERALARI OLAYI GÖSTERİYOR

Yaklaşık 600 TL değerindeki çikolataları cebine dolduran genç, ardından marketten çıkıp gitti. Rafta bulunan ürünlerin eksik olduğunu fark eden işyeri sahibi, güvenlik kameralarını izleyerek gerçeği öğrendi. Görüntülerde gencin çikolataları çalarak cebine koyduğu açıkça görülüyor.

ESNAFINDAN ŞİKAYET

Olay hakkında konuşan Yakup Taşkın, “Ben 30 yıllık esnafım, sürekli bu olaylarla karşı karşıya geliyoruz. Dükkanımda dört kişi birden geliyor, birkaç tanesi oyalarken diğerleri çikolata ve enerji içeceklerini çalıyor. Bunlarla baş edemiyoruz, küçük esnafın durumu ortada. Bunlar başımıza daim bir bela olduğu için bıktık. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz. En son dün akşam çikolataları çaldılar, 600 TL değerinde. İsteriz ki bu tür olaylar yaşanmasın.” şeklinde ifadelerde bulundu.