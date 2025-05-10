Sultangazi’de Çocuk Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı

OLAY YERİ VE ZAMAN

TEM Otoyolu’nun Sultangazi mevkiinde, akşam saat 19.30 sıralarında bir çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay, TEM Otoyolu Edirne istikametinde gerçekleşti.

YARALANMA VAKASI

Edinilen bilgilere göre, otoyolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 4 çocuktan biri, seyir halindeki bir otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Çarpma sonrası yaralı çocuk, olay yerinde tesadüfen bulunan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleye alındı.

HASTANEYE KALDIRILMA

İlk müdahale gerçekleştirildikten sonra, yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay hakkında daha fazla detay henüz paylaşılmadı.