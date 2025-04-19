Sultangazi’de Dilencilik Yapanlar Yakalandı

DİLENCİLER YAKALANDI

Sultangazi’de, sürücüleri durdurarak “Hastaneden çıktık, paramız yok, eve gidemiyoruz” diyerek para isteyen kişiler zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Bu kişilerin Haseki Hastanesi acil çıkışı ile Ahmet Yesevi bağlantı yolu üzerinde dilencilik yaptıkları belirlendi.

Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Seyyarla Mücadele Birimi tarafından gerçekleştirilen çalışma ile yakalanan dilencilerin üzerinden günlük kazanç olarak 2 bin 585 lira bulundu. Şüphelilerin elde ettikleri bu paraya el konuldu. Ayrıca, bu kişiler hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı.