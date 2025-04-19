Haberler

Sultangazi’de Dilencilik Yapanlar Yakalandı

DİLENCİLER YAKALANDI

Sultangazi’de, sürücüleri durdurarak “Hastaneden çıktık, paramız yok, eve gidemiyoruz” diyerek para isteyen kişiler zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Bu kişilerin Haseki Hastanesi acil çıkışı ile Ahmet Yesevi bağlantı yolu üzerinde dilencilik yaptıkları belirlendi.

Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Seyyarla Mücadele Birimi tarafından gerçekleştirilen çalışma ile yakalanan dilencilerin üzerinden günlük kazanç olarak 2 bin 585 lira bulundu. Şüphelilerin elde ettikleri bu paraya el konuldu. Ayrıca, bu kişiler hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Isparta’da Plakasız Motosikletten Harekete Geçildi

Isparta'da plakasız motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücüye, yapılan denetimlerde 34 bin 389 TL para cezası uygulandı.
Haberler

Tekirdağ’da 19 Ruhsatsız Tabanca Bulundu

Süleymanpaşa'da düzenlenen operasyonda 19 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek ve tarihi eser niteliği taşıyan objeler bulundu. Olayla bağlantılı bir kişi gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.