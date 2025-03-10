Sultangazi’de Elektrik Kesintileri Ne Zaman?

Sultangazi’de Elektrik Kesintileri Yaşanacak

11 MART’TA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan duyuruya göre, 11 Mart tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri olacak. Elektrik kesintilerinin nedenleri arasında yatırım ve dönüşüm çalışmaları bulunmaktadır. İstanbul’daki hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağı ve elektriklerin ne zaman geri geleceği merak ediliyor.

KESİNTİLERİN DETAYLARI

10 Mart 2025 tarihinde, Sultangazi ilçesinde belirli mahallelerde elektrik kesintileri yapılacak. Kesinti saatleri, 09:00 ile 15:00 arasında planlandı. Kesinti sebepleri yatırım ve dönüşüm çalışmaları olarak açıklanıyor.

Kesintiden etkilenen cadde ve sokaklar şunlardır: Merkez-Zübeyde Hanım Mahallesi’ndeki 1272., 1279., 1280., 1281., 1428. ve 1439. sokaklar ile 75. Yıl Mahallesi’ndeki 1335. ve 1336. sokaklar, Fevzi Çakmak ve Gazi sokaklarının da aralarında bulunduğu bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER

Bir diğer kesinti ise bakım çalışması sebebiyle gerçekleşecek. 50. Yıl Mahallesi’nde 2059. sokakta; Sultançiftliği Mahallesi’nde 162., 166. ve 167. sokaklar ile İsmetpaşa Mahallesi’nde 150. ve 153. sokaklar, 10 Mart 2025 tarihinde, 09:00 ile 15:00 arasında elektrik kesintisinden etkilenecek. Bu kesintiler İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun olarak yapılacak.