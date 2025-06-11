Sultangazi’de Filistin Konseri Düzenlendi

DÜZENLENEN KONSER VE TEMASI

Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Filistin’e Ses, Gazze’ye Nefes Ol” temalı bir konser gerçekleştirildi. Sultangazi Belediyesi Etkinlik Salonu’nda yapılan etkinlikte, Sultangazi Öğretmenleri Müzik Topluluğu Filistin ile ilgili ezgiler ve marşlar seslendirdi.

KAYMAKAM KAŞIKCI’DAN AÇIKLAMALAR

Programın açılışında söz alan Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, İsrail’in Filistin halkına karşı uyguladığı zulmü kınadı. Kaşıkçı, Gazze’nin “kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir çağda dünyanın sessiz kaldığı bir coğrafya” olduğunu belirtti. “Nerede bir zulüm varsa milletimiz bu zulmün karşısında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bu vesileyle, zulmün karşısında duran eğitim camiamıza teşekkür ediyorum.” dedi.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN VURGULARI

Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, İsrail’in işlediği savaş suçlarına kayıtsız kalmayacaklarını vurguladı. “İnsanlığın onuru için roketlere göğsünü siper eden Gazzeli kardeşlerimize ses ve nefes olmak istiyoruz.” diyen Tekbaş, “Sanatın soykırımları, şiddeti ve Filistin meselesini gündeme getirmedeki gücünü Hanzala örneğinde görüyoruz. Bizler de sanatın evrenselliğini ve gücünü kullanarak Sultangazi’den haykırıyoruz. Filistin özgür, İsrail kahrolana değin susmadık, susmayacağız. Bu zulme öğretmenler sessiz kalmadı, kalmayacak. Hanzala’nın insanlığa yüzünü döneceği güne kadar haykırmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Geleceğin Yazarları Projesi” kapsamında yayıma hazırlanan “Çocukların Yüreğinden Filistin” adlı kitabın standı açık oldu. Bunun yanı sıra “Portrelerle Filistin’e Mektuplar” adlı sergi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Konser sonunda, etkinliğin düzenlenmesinde katkı sağlayan öğretmenlere plaket verildi. Konser ve “Çocukların Yüreğinden Filistin” adlı kitaptan elde edilen gelirlerin tamamı Türk Kızılay aracılığıyla Filistin’e gönderilecek.