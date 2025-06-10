Sultangazi’de Haçlı Bileklik Tepkiye Neden Oldu

HAÇ İŞARETLİ BİLEKLİK TEPKİ TOPLADI

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bir ilkokulda kantinde satılan haç işaretli bileklik, velilerin tepkisini çekti. Olay, 5 Haziran’da 50. Yıl İlköğretim Okulunda gerçekleşti.

OĞULUNUN HAÇLI BİLEKLİĞİ BAŞINA GELDI

Bir ilkokul öğrencisi, arkadaşında gördüğü bilekliği beğenip okul kantininden satın aldı. Eve geldiğinde aldığı bilekliği babasına gösteren küçük kız, babasının dikkatini çekti. Baba, bileklik üzerindeki boncukları incelediğinde haç işareti olduğunu fark etti. Bu duruma tepki gösteren baba, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kayıtların içerinde, küçük kızın kolundaki bileklikte ki haç işaretleri net bir şekilde görünüyor.