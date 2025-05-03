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Sultangazi’de Hırsızlık Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

HIRSIZLIK ANI KAMERADA GÖRÜNTÜLENDİ

Sultangazi’de camiden gerçekleştirilen bir ayakkabı hırsızlığı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 1 Mayıs günü Sultançiftliği Merkez Camisi’ne gelen hırsız, cemaatten birine ait ayakkabıyı alarak hızla oradan uzaklaştı. Hırsızlık anının detayları, caminin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

ŞÜPHELİ AYAKKABILARI DEĞİŞTİRİYOR

Kamera kaydında, kapüşonlu mont giymiş olan şüphelinin, hedef aldığı çift ayakkabıyı, yanında getirdiği ayakkabıyla değiştirdikten sonra camiden hızla çıktığı görülüyor. Şüphelinin daha önce aynı camide başka bir ayakkabı hırsızlığı gerçekleştirdiği de öğrenildi.

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