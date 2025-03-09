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Sultangazi’de İBB Mezarlık Kararı Protesto Edildi

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MEZARLIK ALANI TEPKİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sultangazi ilçesindeki Yayla Mahallesi’nde bir alanı mezarlık olarak belirledi. Bu durum, bölgede yaşayan mahalle sakinlerinin büyük tepkisini çekti. Vatandaşlar, bu alanın mezarlık için uygun olmadığını ifade ederek İBB’yi protesto etti.

EYLEM VE SLOGANLAR

Eylem düzenleyen mahalleli, “Yayla’da mezarlık istemiyoruz” şeklinde sloganlar atarak yürüyüş yapmak istedi. Ancak, polisler bu yürüyüşü engelleyerek mahalle sakinlerinin basın açıklaması yapmasına izin verdi.

Grup adına basın açıklamasını yapan Nuri Yardımcı, “İBB mezarlık yapmak için bu alanda çalışmalara başladı. Biz Yayla Mahallesi olarak artık yeni mezarlık istemiyoruz. Biz yıllardır etrafımızı saran bu mezarlıkların çilesini çok çektik. Bayramlarda, kandillerde dışarı çıkamıyoruz. Hastamız olsa ambulans gelmiyor.” dedi.

ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİK ALANINA İHTİYAÇ VAR

Yardımcı, “Yeni yapılan okulumuza 60 metre mesafedeki bu alanın çocuklarımız için etkinlik alanı olması gerekirken, her bir yanımızı saran mezarlıkların bir yenisini daha istemiyoruz. Bizim mahallemiz bir gömü alanı değil yaşam alanıdır. Bunun böyle kalmasını istiyoruz.” diyerek durumu vurguladı. Ayrıca, mahalle sakinleri, İstanbul Valiliği’ne iletilmek üzere bir imza kampanyası başlattı.

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