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Sultangazi’de İki Günde Altı Kaza

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SON GÜNLERDEKİ KAZALARIN NEDENLERİ

İstanbul’da son günlerde etkili olan kar yağışı, Esentepe Mahallesi’nde çeşitli kazalara yol açtı. 2364 sokak üzerinde Çarşamba ve Perşembe günlerinde toplamda 6 farklı kaza gerçekleşti. Yokuş olan ve kayganlaşan bu sokakta sürücüler, direksiyon hakimiyetini kaybederek bazı araçların yan yattığı ve diğer araçlara çarptığı anlar yaşandı.

KAZALAR KAMERADA

Kazaların görüntüleri cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Bu durum, sürücülerin zorlu hava koşullarında dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Özellikle kar yağışının etkili olduğu bölgelerde, araçların kontrolünün kaybedilmesi sıkça karşılaşılan bir sorun olarak öne çıkıyor.

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