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Sultangazi’de İtfaiye Aracı Kaza Yaptı

İTFAİYE ARACININ KAZASI VE MANEVRA

Sultangazi’de göreve giderken bir kazaya karışan itfaiye aracı, şoförün yayalara çarpmamak için yaptığı manevra sonrası refüje çıktı. O.C.idaresindeki 34 VY 7579 plakalı itfaiye aracı, Gazi Mustafa Kemal Caddesi’nde ilerlerken kırmızı ışıkta duran B.Ç.’nin kullandığı 34 YC 9585 plakalı minibüse arkadan çarptı.

KAZA SONRASI DURUM

Şoför, kazanın yaşandığı bölgede bulunan yayaların zarar görmemesi için direksiyonu kırınca itfaiye aracı refüje çıkarak durabildi. Yaralanmanın olmadığı bu kaza sonucunda her iki araçta da hasar oluştu. Kaza sebebiyle aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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