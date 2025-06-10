Sultangazi’de İtfaiye Aracının Kazası

KAZA ANINDA YAPILAN MANEVRA

Sultangazi’de, görevine giderken kaza yapan itfaiye aracı, sürücüsünün yayalara çarpmamak için yaptığı manevra sonrası refüje çıkma durumuyla karşılaştı. Elde edilen bilgilere göre, O.C’nin kullandığı 34 VY 7579 plakalı itfaiye aracı, Gazi Mustafa Kemal Caddesi’nde ilerliyordu. Araç, kırmızı ışıkta duran B.Ç tarafından yönetilen 34 YC 9585 plakalı minibüse arkadan çarptı.

TRAFİK AKIŞINDAKİ ETKİLER

Şoför, kaza sırasında bulunan yayaların zarar görmemesi için direksiyonu kırarak manevra yaptı. Bu hareket sonucunda itfaiye aracı refüje çıkarak durabildi. Kazada yaralanan kimse olmadı, ancak her iki araçta da hasar meydana geldi. Kaza sonrasında trafik akışındaki aksama, araçların kaldırılmasıyla birlikte normale döndü.