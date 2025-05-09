Sultangazi’de Kadınlar Kirli İş Yaptı

APARTMANA GİREN KADINLAR HIRSIZLIK YAPMAYA KALKIŞTI

Sultangazi’de gündüz saatlerinde bir apartmana giren iki kadın, daire kapılarını yoklayarak hırsızlık girişiminde bulundu. Kadınlardan biri üst katlara çıkarak etrafı araştırırken, diğeri elindeki kart ile hedef aldığı bir dairenin kapısını açmaya çalıştı. Bu anlar apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay, dün Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 15.40 civarında kimliği henüz belirlenemeyen iki kadın, bir apartmana girerek hırsızlık girişiminde bulundu. Kadınlardan biri üst katlarda araştırma yaparken, diğeri hedeflediği dairenin kapısını açmaya çalıştı. Açmaya çalıştığı dairenin önündeki ayakkabıları da kontrol eden kadın, bu eylemi sırasında güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.