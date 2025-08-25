Sultangazi’de Kamyon Devrildi, Şoför Yaralı

KAZA ANINDA SÜRÜCÜNÜN KONTROLÜ KAYBETMESİ

Sultangazi’de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir hafriyat kamyonu devrildi. Yaralanan şoför, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Kaza, öğle saatlerinde Sultangazi Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarı’nda gerçekleşti. Henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple, 34 DNL 409 plakalı hafriyat kamyonu devrilerek kaza yaptı.

Kaza ihbarının ardından, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Çevrede bulunan vatandaşlar, yaralı sürücüyü kamyondan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesinin ardından şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAMYONUN KALDIRILMASI VE POLİS İNCELEMELERİ

Devrilen kamyon, daha sonra olay yerine gelen vinç yardımıyla kaldırıldı ve çekiciyle otoparka götürüldü. Polis, kazanın nedenine dair detaylı bir inceleme başlattı.