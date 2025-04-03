Sultangazi’de Kayıp Genç Kız Ağaca Asılı Bulundu

GENÇ KIZIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sultangazi’de 3 gündür kayıp olan genç kızın cansız bedenine ulaşıldı. Alınan bilgilere göre, Sultangazi’de yaşayan 24 yaşındaki Elif A., 1 Nisan tarihinde saat 13.40 civarında evinden ayrıldı. Bir süre sonra genç kızdan haber alamayan ailesi, durumu yetkililere bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

OLAY YERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Bu sabah saatlerinde, Elif A.’nın cansız bedeni evinin yakınındaki bir ağaca asılı olarak tespit edildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi ve çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Olay yeri inceleme ekipleri ise konu hakkında detaylı çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin ardından genç kızın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.