Sultangazi’de Maskeli Kişi Dükkanı Vurdu

MASKELİ ŞAHIS NALBUR DÜKKANINI KURŞUNLADI

Sultangazi’de meydana gelen olayda, bir maskeli kişinin nalbur olarak faaliyet gösteren iş yerini kurşunladığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, Sultangazi Yayla Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Henüz kimliği belirlenemeyen ve yüzünde maske takan bir kişi, kapalı durumda olan nalbur dükkanına silahla ateş açtı. Saldırı anında çevredeki vatandaşlar panik içinde kaçarken, saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı.

POLİS ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Olayın ardından polis ekipleri, maskeli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Nalbur dükkanının sahibinin kardeşi Zafer Karabul, gazetecilerle yaptığı görüşmede, Kurban Bayramı dolayısıyla dükkanlarının kapalı olduğunu belirtti. Karabul, “3 kurşun atmışlar. Neden yapıldığı bilmiyoruz. Kimseyle bir husumetimiz yok. 50 senedir buradayız. Komşularla ve esnafla aramız hamdolsun iyi” ifadelerini kullandı. Ayrıca, emniyet güçlerinin duruma müdahale ettiğini ve konuyla ilgili araştırmalar yürüttüğünü belirtti.

OLAYIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, maskeli şüphelinin olay yerine gelerek ardı ardına tetiğe basması ve o sırada kaldırımda yürüyen insanların panikleyerek kaçması yer aldı. Bu tür olayların önlenmesi ve güvenliğin sağlanması için gereken önlemlerin alınacağı düşünülüyor.