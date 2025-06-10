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Sultangazi’de Maskeli Kişi Nalbura Ateş Etti

SULTANGAZİ’DE KURŞUNLU SALDIRI ANI

Sultangazi’de, maskeli bir kişinin nalbur dükkanına silahlı saldırısı güvenlik kamerası ile kaydedildi. Yayla Mahallesi’nde gerçekleşen olay, dün akşam saatlerinde maskeli bir kişinin kapalı olan nalbur dükkanına silah ile ateş etmesiyle ortaya çıktı. Saldırı sırasında çevredeki vatandaşlar panik içinde kaçıştı, saldırgan ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için derhal çalışma başlattı.

Nalbur dükkanının sahibinin kardeşi olan Zafer Karabul, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı nedeniyle dükkanın kapalı olduğunu ifade etti. “3 kurşun atmışlar. Neden yapıldığını bilmiyoruz. Kimseyle bir husumetimiz yok. 50 senedir buradayız. Komşularla ve esnafla aramız hamdolsun iyi.” diyen Karabul, emniyet güçlerinin olay yerinde incelemeler yaptığını ve olası bir bilgi almayı umut ettiğini belirtti.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Öte yandan, saldırının anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, maskeli saldırganın olay yerine gelerek peş peşe ateş açması ve çevrede yürüyen insanların panikle kaçışması yer alıyor.

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