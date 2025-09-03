Sultangazi’de Öğrencilere Eğitim Yardımı Yapıldı

SULTANGAZİ BELEDİYESİ ÇANTA VE KIRTASİYE SETİ DAĞITTI

Sultangazi Belediyesi, bu yıl birinci sınıfa başlayan öğrencilere çanta ve kırtasiye seti dağıttı. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Sultangazi Mevlana İlköğretim Okulu’nu ziyaret ederek öğrencilere hediyelerini sundu. Sultangazi genelinde bu yıl 15 bin birinci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye seti ulaştırma hedefi bulunuyor. Mevlana İlkokulu’nda çocuklarla bir araya gelen Başkan Dursun, çanta ve okul setleri dağıtarak öğrencilere sohbet etti ve onlarla fotoğraf çekti.

ÇANTALARDA KAPSAMLI MATERIAL VAR

Dağıtılan çantaların içerisinde 15 farklı ürün yer alıyor. Bu ürünler arasında beslenme çantası, kırmızı kalem, kurşun kalem, silgi, kalemtraş, kalemlik, çizgili defter, kareli defter, resim defteri, güzel yazı defteri, 12’li kuru boya ve abaküs bulunuyor. Başkan Dursun, “Eğitim-öğretim yılının herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu yıl Sultangazi’de geleneksel hale getirdiğimiz uygulama kapsamında ilkokul birinci sınıfa başlayan bütün öğrencilerimize çanta, kırtasiye seti ve ihtiyaç olan her türlü malzemeyi teslim ettik” dedi.

EĞİTİME VERİLEN DESTEKLER ÇEŞİTLİ

Eğitime desteklerinin yalnızca kırtasiye yardımıyla sınırlı kalmadığını belirten Dursun, “Sultangazi’nin eğitime desteği bundan ibaret değil. Ana kucaklarımız, kreşlerimiz ve bilim merkezimizde çok kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. LGS ve YKS’ye hazırlanan yaklaşık 3 bin 700 öğrenciye Sultangazi Eğitim Destek Akademilerinde ücretsiz dershanecilik hizmeti sunuyoruz. Desteklerimiz sayesinde başarılı öğrenciler eğitim imkanına erişiyor, bu da bizim için büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı. Dursun, üniversiteyi kazanan öğrencilere de ulaşım desteği verdiklerini belirtti.

ÖĞRENCİLERİN HEYECANI

İlkokul öğrencileri, yeni eğitim döneminin heyecanını yaşadıklarını ve Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’un hediye ettiği çanta ve kırtasiye setlerini çok beğendiklerini dile getirdi. Öğrenciler, kendilerine sunulan hediyeler için teşekkür ettiklerini belirtti.