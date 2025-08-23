Sultangazi’de Otobüs Yangını Meydana Geldi

OTOBÜSTE YANGIN ÇIKTI

İstanbul Sultangazi’de seyir halinde bulunan bir servis otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler içinde kalan otobüs, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Olay, saat 16.30 sularında Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi.

SÜRÜCÜ TEDBİR ALDI

Edinilen bilgilere göre, 34 LEL 534 plakalı servis otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü, dumanları fark eder etmez otobüsü durdurarak içerisindeki yolcuları tahliye etti. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Alevlerin yükselmesiyle çevredeki vatandaşlar yangın tüpleri ile itfaiyeye destek olmaya çalıştı. Ancak bu müdahale yetersiz kalınca alevler tüm otobüsü sarhoş etti. Kısa bir süre içinde alev topuna dönen otobüs, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.

YANGIN SONRASI DURUM

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı; ancak yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili incelemeler devam ediyor.