Sultangazi’de Otomobil Hafif Araç Çarptı

HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPAN OTOMOBİLDE YARALILAR VAR
Sultangazi’de bir otomobil, hafif ticari araca çarparak kazaya yol açtı. Mahmutbey Yolu Sultançiftliği mevkisinde, Edirnekapı istikametinde ilerleyen 34 HY 2979 plakalı otomobil, önündeki 34 CCK 457 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada otomobilin içindeki iki kişi yaralanıyor.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Olayın ardından, yaralılar için ihbarda bulunuldu. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk ettiler. Kazanın detaylarıyla ilgili polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.