Sultangazi’de Özel Eğitim Öğrencileri Sergi Açtı

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNDEN BÜYÜK BAŞARI

Sultangazi’de, özel eğitim öğrencileri, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında düzenledikleri resim ve origami sergisi ile dikkat çekti. Sultangazi Mevlana İlkokulu’ndan özel eğitim öğrencileri Abdülsamet Aytimir ve Şevval Güven, gerçekleştirdikleri sergi ile büyük bir ilgi topladı. İzledikleri videolar ve öğretmenlerinin desteğiyle çeşitli eserler ortaya koyan bu öğrenciler, beğeni topladı.

ÖĞRETMEN DESTEĞİYLE YETENEKLERİNİ GELİŞTİRİYORLAR

Özel eğitim öğrencileri Abdülsamet ve Şevval’in öğretmeni Saniye Toroman, öğrencilerin yeteneklerini geliştirmekten duyduğu mutluluğu belirtti. Toroman, “Samet ve Şevval ile daha önce de sergi gerçekleştirmiştik. Geçen yıl da benzer bir etkinliğimiz oldu. Bu yıl ayrıca TÜBİTAK tarafından düzenlenen sergiye katıldık. Çocuklarımızın bu tür etkinliklerde yer alarak takım ruhunu pekiştirmelerini istiyoruz. Samet origami konusunda çok yetenekli, Şevval ise resim yapıyor. Onların yeteneklerini destekliyoruz” ifadelerini kullandı. Öğrencilerin yalnızca görsel sanatlar alanında değil, diğer derslerde de başarılı olduklarını ekleyen Toroman, “Tüm derslerden eğitim veriyoruz, sadece görsel sanatlarla sınırlı değil. Örneğin Samet matematikte de çok başarılı, yani diğer derslerde de yetenekliler,” dedi. Bu yıl mezun olacak öğrencilerin, mezuniyet sonrası lise hayatında yeteneklerini daha da geliştirmeleri için okullara katılmalarını istediklerini belirtti.

ABDÜLSAMET’İN ORİGAMİ HEVESİ

Origami sanatçısı Abdülsamet Aytimir, eserlerini tanıtırken heyecanını gizleyemedi. “Adım Abdülsamet Aytimir. Origami yapıyorum. Ejderhalar, kelebekler, hayvanlar, her şeyi yapabiliyorum. Karakterler de yapıyorum. Hepsini biliyorum. Malzemelerim sayesinde videolar izleyerek yapıyorum. Hayalim öğretmen olmak. Origami’de yeni şeyler yaparak öğretmek istiyorum” diyerek gelecek hedeflerini açıkladı.

ŞEVVAL’İN RENGARENK HAYALLERİ

Resimleri ile göz kamaştıran Şevval Güven ise, “Ressam olmayı ve oyuncu olmayı çok seviyorum. Telefonumda bir şeyler izlemeyi seviyorum. Çizgi filmleri izlemeyi seviyorum. Büyüdüğümde ressam olacağım. Lise ve üniversiteye gitmek istiyorum” sözleriyle hayallerini dile getirdi.