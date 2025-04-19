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Sultangazi’de Samet’in Polis Hayali Gerçekleşti

DOWN SENDROMLU GENÇ’İN POLİS OLMA HAYALİ

Sultangazi’de down sendromlu Samet Akkaya’nın polis olma arzusu gerçek oluyor. Polis üniforması giyen Akkaya, trafik ekipleriyle birlikte yol denetimi gerçekleştirdi. Sultangazi’de yürüyüş yaparken, caddede bulunan polis memurlarına “Beni gözaltına alın” dedi. Bu isteği üzerine kelepçe takan polisler, Akkaya’yı Sultangazi Trafik Büro Amirliği’ne götürdü.

POLİSLERDEN SÜRPRİZ HEDİYE

Burada polis ekibiyle tanışan ve sohbet eden Akkaya’nın en büyük hayalinin polis olmak olduğu öğrenildi. Bu hayalini gerçekleştirmek isteyen polis memurları, Akkaya’ya sürpriz yaparak ona polis üniforması giydirdi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleriyle birlikte denetime katılan Akkaya, araçları durdurarak ehliyet kontrolü yaptı.

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