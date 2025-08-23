Sultangazi’de Silah Kaçakçılığı Operasyonu Yapıldı

SON DAKİKA OPERASYONU

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde, iletişim uygulaması üzerinden silah satışı yaptığı tespit edilen bir eve yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Silah Kaçakçılığı ve Ticareti” ile ilgili çalışmalar kapsamında, Cebeci Mahallesi’nde belirtilen evde çok sayıda silah bulundu. Şüphelilerin bu silahları iletişim uygulaması aracılığıyla satışa sunduğu belirlendi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sultangazi ilçesinde devam eden çalışmalar neticesinde, ilgili eve dün polis tarafından bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda S.P. (49) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 9 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 16 boş şarjör yanında, farklı çaplarda 367 tabanca mermisi, 945 şarjör alt kapağı, 39 yay ve mili, 40 kabza kapağı, 6 sürgü takımı, 1 silah gövdesi ile silah imalatında kullanılabileceği düşünülen çeşitli aparatlar ele geçirildi. El konulan silahların ardından, yakalanan S.P. ile ilgili yapılan GBT sorgulamasında “Kasten Yaralama” ve “Suçun toplu olarak işlenmesi” gibi suçlardan aranıyor olduğu, ayrıca 2 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Hükümlünün, iletişim uygulaması aracılığıyla silah satışı yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, polis tarafından yapılan işlemler sonrasında aynı gün adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca tutuklanan silah kaçakçısı, cezaevine gönderildi.