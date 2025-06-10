Sultangazi’de Silahlı Saldırı Gerçekleşti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Sultangazi’de bir iş yerine silahlı saldırı yapıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Saldırının anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Yayla Mahallesi’nde meydana geldi.

ŞÜPHELİNİN HAREKETLERİ

Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, koşarak cadde üzerindeki iş yerinin önüne geldi. Yol ortasında durarak silahını çıkaran şüpheli, iş yerine doğru ardı ardına ateş açtı. Saldırı anında çevrede bulunan vatandaşlar hemen etrafa kaçıştı. Şans eseri olayda yaralanan olmadı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Silahlı saldırının anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, saldırganın hızla olay yerine geldiği, yol ortasında durarak iş yerine ateş açtığı ve ardından hızla kaçtığı net bir şekilde görülüyor. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.