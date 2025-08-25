Sultangazi’de Tartışma Kanlı Bitti

KANLI TARTIŞMA

Sultangazi’de bir aile ortamında başlayan tartışma, giderek daha da büyüyerek kanlı bir sonuca ulaştı. Gece yarısı meydana gelen olayda, oğul annesini tabanca ile vurarak öldürdü. Annenin cansız bedeni, Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Olay, Sultangazi Yunus Emre Mahallesi 1385 Sokak’ta gece saat 00.00 sularında gerçekleşti.

OLAYIN BİLGİLERİ

Edinilen bilgilere göre, 5 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı anne ve oğul arasında bir kavga çıktı. Kavga sırasında, Azad Kınay (20) annesi Çiğdem Kınay’ı (45) tabanca ile vurarak ağır yaraladı. Olay sonrası oğul Azad Kınay, hemen olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Silah sesini duyan komşular, durumu yetkililere bildirdi. Sağlık, olay yeri inceleme ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

TEYİT EDİLEN ÖLÜM

Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak olay yerinde gerekli çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler sonucu, anne Çiğdem Kınay’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölüm haberini alan yakınları ve komşuları olay yerine gelerek feryat etti. Hayatını kaybeden Kınay’ın cenazesi, yakınlarının gözyaşları eşliğinde otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

FİRARİ OĞULUN YAKALANMASI

Diğer taraftan, firar eden Azad Kınay’ı yakalamak amacıyla polis ekipleri geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Olayın detayları ve soruşturmanın seyrine dair gelişmeler takip ediliyor.