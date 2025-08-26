Sultangazi’de Vinç, Otomobille Çarpıştı

İSTANBUL’DA YOL KENARINDAKİ VİNCE ÇARPMA KAZASI

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde, yol kenarında reklam çalışması yapmak amacıyla duran vince bir otomobil çarptı. Olay, saat 11.00 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi Arnavutköy-Habibler Yolu Caddesi üzerinde İstanbul yönünde meydana geldi.

KAZADA YARALANANLAR TESPİT EDİLDİ

Alınan bilgilere göre, reklam afişi asmak için durdurulan 34 GJ 0486 plakalı vinç, seyir halindeki 34 GUM 257 plakalı otomobilin çarpmasıyla sarsıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Çarpışma sonucunda, vinçte bulunan görevli ile otomobil sürücüsü K.Y. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Bu sırada yaralıların ambulansa taşınma anı cep telefonuyla kaydedildi. Kaza sonrası yol üzerinde yoğun bir araç trafiği oluştu. Olay yeri ekipleri çalışmaları tamamladıktan sonra araçları otoparka çekti.