Sultangazi’de Yangın Büyüyerek Sıçradı

YANGININ BAŞLANGICI VE BÜYÜMESİ

Sultangazi’de sabah saatlerinde bir binanın çatısında başlayan yangın, hızla büyüyerek yan binaya sıçradı. Olay, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2066 Sokak’ta yer alan 3 katlı bir binada meydana geldi. Burada, henüz bilinmeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı ve kısa zaman içerisinde tüm çatıyı sardı.

VATANDAŞLARIN PANİK ANI

Yangın başladığında, çevrede bulunan vatandaşlar büyük bir panikle sokağa koştu. Bu panik esnasında, insanlar bir yandan durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirerek yardım talep etti. Yangının yayılması nedeniyle yaşanan kaygı, olayın ciddiyetini artırdı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE ZARAR DURUMU

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak yangın sonrası her iki binanın çatısında ciddi maddi hasar meydana geldi. Olayda yaralanan kişi olmaması ise sevindirici bir gelişme olarak kaydedildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.