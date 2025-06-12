Sultangazi’de Yangın Çatıdaki Binayı Sardı

YANGIN OLAYI VE YERİ

Sultangazi’de, gün içerisinde 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangının kaynağı henüz belirlenemedi. Esentepe Mahallesi’nde meydana gelen yangın, kısa süre içerisinde büyüyerek yan binaların çatısına da sıçradı.

İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Olayın ardından ihbar alarak hemen harekete geçen itfaiye ve polis ekipleri, yangın yerine sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak çevreye güvenlik çemberi oluşturdu. İtfaiye ekipleri ise alevleri kontrol altına almak ve söndürme çalışmalarına başlamak için mücadele ediyor. Yangına müdahale çalışmaları hâlâ sürüyor.