Sultangazi’de Yangın Çatıları Sardı

SULTANGAZİ’DE YANGIN OLAYI

Sultangazi’de yer alan 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın, hızla komşu iki binanın çatısına sıçrayarak büyük bir tehlike oluşturdu. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Yangın, havadan dronla da görüntülendi.

YANGIN NEDENİ VE İHBAK

Yangın, Sultangazi Esentepe Mahallesi’ndeki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki iki binanın çatısına sıçradı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi ve bina sakinlerinin tahliye edilmesine yardımcı oldu.

OLAY YERİNDEKİ ÇALIŞMALAR

İhbar üzerine, olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, bölge çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarına başladı. Yangın, yaklaşık 30 dakikalık bir müdahalenin ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle yaralanan kimse olmazken, 3 binanın çatısında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise yapılacak incelemeler sonucunda belirlenecek.