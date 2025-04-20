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Sultangazi’de Yangın, İtfaiye Müdahale Etti

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE ZAMAN

Sultangazi’de sabah saatlerinde 3 katlı bir binanın çatısında başlayan yangın, yan binaya da sıçradı. Yangın, saat 05.00 sularında 50. Yıl Mahallesi, 2066. Sokak’ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın hızlı bir şekilde büyüyerek komşu binanın çatısına da ulaştı.

MÜDAHALE VE SONUÇLARI

Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Sağlık ekipleri de olay yerinde yaptıkları kontrollerde yaralanan kimsenin olmadığını belirledi. Yangının ardından binalarda hasar oluştu. Olayla ilgili polis tarafından bir soruşturma başlatıldı.

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