Sultangazi’deki Bileklik Tepkisi Aldı

TEPKİLERİN NEDENİ HAÇ İŞARETLİ BİLEKLİK

İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki bir ilkokulda, okul kantininde satılan haç işaretli bileklik velilerin tepkisini çekti. 50. Yıl İlköğretim Okulu’nda yaşanan bu olay, veliler arasında tartışmalara yol açtı.

BABA DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Olay, 5 Haziran tarihinde gerçekleşti. Okuldan dönen bir öğrenci, sınıf arkadaşında gördüğü bilekliği çok beğenip, kantinden satın aldı. Küçük kız eve geldikten sonra, aldığı bilekliği babasına gösterdi. Bileklik üzerindeki boncukları incelediğinde ise babası, boncuklar üzerinde haç işareti olduğunu görünce tepki gösterdi. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden baba, bu durumun kendisini rahatsız ettiğini belirtti. Görüntülerde küçük kızın kolundaki bilekliğin üzerinde haç işaretleri yer alıyor.