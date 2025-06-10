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Sultangazi İtfaiye Aracı Kaza Yaptı

KAZA DETAYLARI

Sultangazi’de, göreve giden itfaiye aracı bir kaza yaşadı. Alınan bilgiler doğrultusunda, itfaiye aracı şoförü, yayalara çarpmamak için manevra yaparken refüje çıktı. O.C yönetimindeki 34 VY 7579 plakalı itfaiye aracı, Gazi Mustafa Kemal Caddesi’nde durmakta olan B.Ç’nin kullandığı 34 YC 9585 plakalı minibüse arkadan çarptı.

KAZANIN SONUCU

Şoför, kazanın ardından kaza bölgesinde yer alan yayaların zarar görmemesi için direksiyonu kırdı ve bu sayede itfaiye aracı refüje çıkarak durabildi. Kaza sonucunda yaralanan kimse olmadı. Ancak, her iki araçta hasar meydana geldi. Kazadan sonra, yavaşlayan trafik akışı, her iki aracın olay yerinden kaldırılmasının arkasından normale döndü.

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