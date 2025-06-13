Sultangazi Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

SULTANGAZİ BELEDİYESİ’NDEN MEZUNİYET TÖRENİ

Sultangazi Belediyesi, lise son sınıf öğrencilerinin mezuniyet coşkusuna ortak oldu. İstanbul Valisi Davut Gül’ün de katıldığı mezuniyet etkinliği Bahattin Yıldız Anadolu Lisesi’nde gerçekleşti. Sultangazi Belediyesi’nin liseyi tamamlayan gençler için düzenlediği törenler devam ediyor. Etkinlikte İstanbul Valisi Davut Gül, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, öğretmenler ve öğrencilerin aileleri bir araya geldi.

VALİ GÜL’DEN TEŞEKKÜR

Vali Gül, “Mezun olan cıvıl cıvıl gençlerimizi tebrik ediyorum. Belediye Başkanımız Abdurrahman Dursun’a böyle güzel programlarla gençlere unutulmaz anı bıraktığı için de teşekkür ediyoruz. İstanbul’un en dinamik, en neşeli gençlerini gördük burada. Allah neşenizi daim etsin. Bundan sonraki süreçte önemli olan ne yapacağınıza, yapmak istediğinize karar vermeniz. Yolunuz açık olsun” dedi.

İYİ İNSAN OLMAK HEDEFİ

Başkan Dursun, “Çok başarılı gençlerimizin olduğu bir okul burası. Gençlerimizi hayatlarının başka bir evresine uğurladığımız bu güzel programda bizleri yalnız bırakmayan değerli valimiz Davut Gül’e teşekkür ediyorum. Gençlerimiz, sizler bu vatana, millete, devlete hizmet eden geleceğin mühendisleri, doktorları, öğretmenleri olacaksınız. Unvanlardan daha kıymetli olan bir şey varsa o da iyi bir insan olmaktır. Lütfen bunu unutmadan adımlarınızı sağlam atın. Çevrenizde sevilen, sayılan bir insan olmanın yolu da iyi insan olmaktan geçer. Meslek edinmekten ziyade bir hobi edinmeyi amaç edinin. Çünkü çok severek yaptığınız bir işi hobi gibi görürsünüz. Başarı da bunda saklıdır. Hangi meslekte başarılı olacağınızı da yalnız siz bilebilirsiniz. Hayat sizlere güzellikler getirsin, başarılarınız daim olsun” dedi.

TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Bahattin Yıldız Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mustafa Sarısaray, “Böyle güzel bir organizasyonu düzenleyerek gençlerimize unutamayacakları bir gün armağan eden başta Belediye Başkanımız Abdurrahman Dursun olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sayın Valimiz Davut Gül de bizleri bugün yalnız bırakmadı. Velilerimize ve sevgili gençler sizlere de teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından okul birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne hediyeleri verildi. Aynı zamanda okul birincisi Bosna Hersek Gezisi ile ödüllendirildi. Kep atma töreninin ardından Vali Gül ve Belediye Başkanı Dursun, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.