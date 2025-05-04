Sultangazi Ormanında Yangın Paniği Yaşandı

ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI

Sultangazi’de askeri sahaya komşu ormanlık alanda gerçekleşen yangın, büyük bir paniğe yol açtı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa bir süre içinde kontrol altına alındı. Olay, 23.15 civarında Sultangazi, Eski Londra Asfaltı Caddesi’nde meydana geldi.

KORUNMAZ DURUMDA HIZLA YAYILDI

Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, çok geçmeden ormanlık alanı sararak hızla yayıldı. Yangının neden olduğu yoğun duman, çevrede yaşayanları tedirgin etti. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

EŞZAMANLI MÜDAHALE VE İNCELEME

Yangının anları, çevredeki bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili olarak yetkililer inceleme başlattı.