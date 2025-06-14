Sultangazi Ormanında Yangın Tatbikatı Yapıldı

GENİŞ ÇAPLI YANGIN TATBİKATI GERÇEKLEŞTİ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, Sultangazi Kent Ormanı’nda geniş ölçekli bir yangın tatbikatı yaptı. Bu tatbikat, orman yangınlarına karşı alınan önlemler doğrultusunda uygulandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla gerçekleştirilen tatbikata, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, Deniz Liman Şube Müdürlüğü personeli, Atlı Birlik Grup Amirliği’ne ait atlı polisler ve Havacılık Şube Müdürlüğü’ne bağlı helikopter destekli ekipler katıldı. Kent ormanında ekiplerin müdahale yeteneği ve koordinasyon becerileri test edildi. Motorize ve yaya ekiplerin yanı sıra gölet üzerinde botlu ekipler de kontrol sağladı. Tatbikatın, yaz aylarında artan orman yangını tehlikesine karşı farkındalık oluşturmak ve olası durumlara hazırlık sağlamak amacıyla yapıldığı duyuruldu.

EMNİYET TEŞKİLATI HER DURUMA HAZIR

Deniz Liman Şube Müdürlüğü’nde görev yapan dalgıç polis memuru Ali Şelçuk Demiryaz, “Biz ilimiz genelinde bulunan tüm iç sularda kaybolan vatandaşlarımıza yönelik arama kurtarma görevinin yanı sıra ve su altında delil niteliği taşıyan tüm materyalleri su üzerine çıkarmak gibi görevlerimiz var” diyerek, su altında oluşabilecek her hangi bir orman yangınına acil müdahale için botlarla görevde olduklarını belirtti. Demiryaz, amacın, alanında uzman ekiplerin yangın bölgelerine hızlıca ulaşmasını sağlamak ve yangın alanında mahsur kalan vatandaşları hızlı bir şekilde kurtarmak olduğunu ifade etti. “Emniyet teşkilatı olarak oluşabilecek tüm olaylara karşı 7/24 teyakkuz halindeyiz” sözleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekti.