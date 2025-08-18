Sultangazi, Spor Salonu Projesi Duyuruldu

ZİYARET VE SPOR YATIRIMLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ile birlikte, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı makamında ziyaret etti. Bu çalışma, Sultangazi’de gerçekleştirilecek olan spor yatırımları hakkında bilgi almak ve stratejiler belirlemek amacıyla yapıldı. Görüşmenin ana konusu, Cebeci Mahallesi’nde inşa edilecek olan uluslararası müsabakalar için hazırlanan bin 500 kişilik kapalı spor salonu ve otopark projesi oldu.

DESTEK VE ÇALIŞMALARA YENİ PROJE EKLENECEK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Belediye Başkanımızın bir talebi doğrultusunda Sultangazimize bir tesis daha kazandıracağız. Belediye Başkanımız bu proje ile geldiğinde seve seve destek olacağımızı ifade ettik. Buraya dev bir spor salonu kazandıracağız. Şimdiden Sultangazililere hayırlı uğurlu olsun” şeklinde açıklamada bulundu.

SPORUN GÜCÜ ARTACAK

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “İlçemizde spor alanında çok güçlü bir çalışma yürütüyoruz. İstanbul’un en güçlü spor kulübü olmamız da bizlere ne kadar doğru bir yol izlediğimizi gösteriyor. Sayın Bakanımızın da desteğiyle Sultangazimizi sporda her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız işbirliği ile Cebeci Mahallemize devasa bir spor salonu kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak’a ilçemize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

TESİSİN ÖZELLİKLERİ

Cebeci Mahallesi’nde inşaatına yakın zamanda başlanacak olan tesis, 1.500 kişilik kapasitesi ile uluslararası müsabakaların yapılabileceği voleybol ve basketbol sahasını içerecek. Ayrıca yarı olimpik yüzme havuzunun da bulunacağı bu tesis, yüzme öğrenmek isteyenler ve profesyonel sporcu olmayı hedefleyen kişiler için önemli bir alan yaratacak. Ayrıca tesisteki iki katlı otopark, bölgedeki otopark sorununu büyük ölçüde çözme potansiyeline sahip.