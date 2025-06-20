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Sultangazi Su Kesintisi Açıklandı. İSKİ Su Kesintisi Ne Zaman Bitecek?

SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Sultangazi’de su kesintisi ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Haziran tarihindeki su kesintisinin yaşanacağı ilçeleri açıkladı. Su kesintisi nedeniyle merak edilen konu, suların ne zaman ve saat kaçta geleceği oldu.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA SEBEBİ

Kesintiden etkilenecek mahalleler arasında İSMETPAŞA MAH yer alıyor. Arıza sebebi ise “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” olarak bildirildi.

BAŞLAMA VE TAHMİNİ BİTİŞ TARİHİ

Kesinti 20.06.2025 tarihinde saat 16:28:24’te başlayacak. Tahmini bitiş tarihi ise 20.06.2025 saat 19:30 olarak planlandı. Kullanıcılar, detaylı bilgi almak için ALO 185 hattını arayabilir.

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