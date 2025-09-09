Sultangazi Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ DUYURULDU

Sultangazi’deki su kesintisine dair bilgiler netleşti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada, 9 Eylül’de İstanbul genelinde su kesintisi yaşanacak bölgeler belirlenmiş durumda. Vatandaşlar, suyun ne zaman geleceğini ve saat kaçta akmaya başlayacağını merak ediyor.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA SEBEBİ

İSKİ’nin açıkladığı bilgilere göre, Sultangazi’de su kesintisinden etkilenen mahalle Esentepe Mahallesi olarak belirlendi. Kesinti, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle oluşuyor. Arızanın sebebi ise 100 mm çaplı şebeke hattında meydana gelen sorunlar.

SU KESİNTİSİNİN ZAMAN DİLİMİ

Kesinti, 09.09.2025 tarihinde saat 17:02’de başlayacak ve tahmini olarak 19:30’da sona erecek. Kesinti ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlar, ALO 185 iletişim hattı üzerinden detaylı bilgiye ulaşabiliyor.