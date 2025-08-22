Sultanhanı’nda TIR, Motosiklet Sürücüsünü Vurdu

KAZA DETAYLARI

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde, bir motosikletin TIR’a çarpması sonucu 24 yaşındaki sürücü Quseddin Hakimi hayatını kaybetti. Bu trajik kaza, saat 01.30 sıralarında gerçekleşti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kask takmadan motosiklet kullanan Afganistan uyruklu Quseddin Hakimi’nin kullandığı plakası olmayan motosiklete, 49 yaşındaki TIR sürücüsü Mehmet S.’nin kullandığı 68 AEJ 526 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Hakimi, olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mehmet S., kazayla ilgili yapılan soruşturma kapsamında ifadeye alındı.

OTOPSİ İŞLEMLERİ

Hayatını kaybeden Quseddin Hakimi’nin cesedi, otopsi işlemleri için Sultanhanı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturmanın ilerleyen süreçte detaylanacağı belirtildi.