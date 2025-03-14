Sultanhisar’da ‘Aile Ocağımız’ Projesi Başladı

AİLELERLE GÜÇLÜ İLETİŞİM KURULUYOR

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, ilçedeki ailelerin sosyal ve ekonomik durumlarını iyileştirmek amacıyla başlatılan ‘Aile Ocağımız Sultanhisar’ projesi çerçevesinde ve 2025 yılı ‘Aile Yılı’ etkinlikleri kapsamında Salavatlı Mahallesi’ndeki Abacıoğlu ve Yay ailelerini ziyaret etti. Bu ziyarete Kaymakam Ali Ekber Ateş’in yanı sıra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Filiz Çoban, Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ve Salavatlı Mahalle Muhtarı Kemal Uymaz da eşlik etti.

TALİPLERİ DİNLEMEK VE DESTEK OLMAK ÖNEMLİ

Ailelerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Kaymakam Ateş, “Ailelerimizin yanındayız, onların taleplerini dinlemek ve onlara destek olmak bizim için çok önemli” diye konuştu. Ziyaret, Salavatlı Mahallesi’nde yaşayan ailelerin kaymakamlık ile diğer yerel yetkililerle daha güçlü bir iletişim kurmalarına olanak sağlarken, sosyal yardımlar ve aile destek projeleri hakkında da önemli bilgiler verildi.