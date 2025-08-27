Sultanhisar’da Aranan M.A. Yakalandı

JANDARMA EKİPLERİ ARACILIĞIYLA YAKALANDI

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde, kasten öldürme suçundan aranan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi. Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması amacıyla koordineli bir çalışma düzenledi.

DEVRIYE FAALİYETİ ESNASINDA TESPİT EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Sultanhisar ilçesi Salavatlı Mahallesi’nde devriye gezen jandarma ekipleri, şüpheli bir kişiyi durdurdu. Yapılan sorgulama sonucunda, “Kasten Öldürme” suçundan aranan ve 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 73 yaşındaki M.A. olduğu belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI VE TUTUKLANDI

M.A. gözaltına alındı ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Yapılan işlemler sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.