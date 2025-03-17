Sultanhisar’da Birlik ve Beraberlik İftarı

ETKİNLİKTE BİR ARAYA GELENLER

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde yer alan Yağdere Mahallesi, birlik ve beraberliği pekiştiren anlam dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Düzenlenen iftar yemeğinde Kaymakam Ali Ekber Ateş başta olmak üzere çeşitli protokol üyeleri, mahalle halkıyla bir araya geldi. Ramazan ayı boyunca toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı ön planda tutan Yağdere Mahallesi sakinleri, gerçekleştirdikleri iftar programında toplanarak oruçlarını birlikte açmanın mutluluğunu yaşadı.

RAMAZAN’IN ANLAMINI VURGULAYAN KONUŞMALAR

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş ve diğer protokol üyeleri, programa katılarak Yağdere Mahallesi sakinleriyle birlikte iftar yaptı. İftar sonrası mahalle halkıyla sohbet eden Kaymakam Ali Ekber Ateş, Ramazan-ı Şerif’in tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. Kaymakam Ateş, Ramazan’ın sadece oruç tutmakla değil, aynı zamanda yardımlaşma, paylaşma ve birlikte vakit geçirme zamanı olduğunu belirtti ve mahalle sakinlerinin birlikte olma ruhunun devamını diledi.