Sultanhisar’da Jandarma Uygulaması Yapıldı

JANDARMA TARAFINDAN SICAK NOKTA UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen sıcak nokta uygulaması sırasında 41 araç ve 346 kişinin sorgusu yapıldı. Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı, Kavaklı, Kabaca, Salavatlı ve Yağdere Mahallesi Yenipazar yol ayrımında Asayiş Timleri ile Trafik Jandarması’nın katılımıyla umuma açık yerlerde “Sıcak Nokta Uygulaması” gerçekleştirdi.

UMUMA AÇIK İŞLETMELER DENETLENDİ

Uygulama kapsamında 8 umuma açık işletmenin kontrolü yapıldı. Denetimlerde 41 araç ve 346 kişi sorgulandı. Bu tür denetimlerin, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlama amacıyla devam edeceği bilgisi verildi.