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Sultanhisar’da Jandarma, Yaşlıları Ziyaret Etti

YAŞLILARA GEZİLER SÜRÜYOR

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde jandarma ekipleri, 80 yaş üstü büyükleri ziyaret ediyor. Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın koordinasyonu çerçevesinde gerçekleştirilen vefa ziyaretleri aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, jandarma ekiplerinin son durağı Sultanhisar ilçesi oldu.

TALEPLERİ VE SIKINTILARI DİNLEDİLER

Güvendik Mahallesi’ne giden ekipler, burada 80 yaş üstü yaşlıları ziyaret ederek taleplerini ve sıkıntılarını dinledi. Ziyaretler hakkında Aydın İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Aydın ilinde ikamet eden 80 yaş üstü kıymetli büyüklerimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz. Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığınca, Sultanhisar ilçesi Güvendik Mahallesinde ikamet eden Ayşe ve Kübra teyzelerimiz ikametlerinde ziyaret edilmiştir. Ziyaret edilen kıymetli yaşlılarımıza istekleri sorularak iletişim numaraları verilmiştir” denildi.

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