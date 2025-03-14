Sultanhisar’da Kaçak Kazı Yapanlar Yakalandı

KAÇAK KAZI YAPAN İKİ ŞAHIS YAKALANDI

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan iki kişiyi yakaladı. Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalarda, Eskihisar Mahallesi Aygırlar Mevkii’nde bulunan Nysa Antik kenti içerisinde C.Ö. ve S.G. isimli iki şüphelinin izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanmasını sağladı.

ŞÜPHELİLERDEN EL DEDEKTÖRÜ VE KAZI MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Olay sırasında şüpheli şahıslarla birlikte bir adet el dedektörü ve çeşitli kazı malzemeleri de ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak şüpheli şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği belirtildi.