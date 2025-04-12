Sultanhisar’da Motosiklet Eğitimi Verildi

TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN EĞİTİM DÜZENLENDİ

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde, trafik kazalarının önlenmesine ve motosiklet sürücülerinin bilinçlendirilmesine yönelik öğrencilere yönelik bir eğitim gerçekleştirildi. Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Atça Şehit Ufuk Demirkıran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılan eğitimde toplam 130 öğrenciye motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımı hakkında bilgi verdi.

GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ PAYLAŞILDI

Eğitimde, güvenli sürüş teknikleri, kask kullanımı, trafik kurallarına uyumun önemi ve kazaların önlenmesiyle ilgili farkındalık oluşturma gibi konular üzerinde duruldu. Trafik ekipleri, özellikle genç sürücüler arasında bilinçli araç kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. Etkinliğin sonunda öğrencilere trafik güvenliği ile ilgili bilgilendirici materyaller de dağıtıldı.

AÇIKLAMADA FARKINDALIK VURGUSU YAPILDI

Konu ile ilgili Sultanhisar Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliğimiz Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlilerince, Atça Şehit Ufuk Demirkıran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarının önlenmesi, trafik güvenliğinin sağlanması ve güvenli motosiklet kullanımı konusunda farkındalığın artırılması amacıyla 130 öğrenciye yerinde eğitim verilmiştir” ifadelerine yer verildi.