Sultanhisar’da Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde, yol kenarında devrilmiş bir motosikletin yanında yatarken bulunan Hakan Kudüsoğlu (47) kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay, gece saat 23.30 sularında Sultanhisar ilçesi Denizli yolunda gerçekleşti. İddiaya göre, Kudüsoğlu, plakasız motosikletinin yanından hareketsiz bir durumda bulundu.

OLAY YERİNE YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın haber verilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde Kudüsoğlu’nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşamını yitiren kişinin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga götürüldü. Bu olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.