Sultanhisar’da Öğrencilere Destek Projesi

ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONUNU ARTIRMAK İÇİN YÜRÜTÜLEN PROJE

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde, öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve eğitim süreçlerine destek vermek amacıyla “Misafirim Kaymakamım” isimli proje devam ediyor. Bu kapsamda, Kaymakam Ali Ekber Ateş, öğrencilerin evlerine konuk olmayı sürdürüyor.

KAYMAKAMIN ÖĞRENCİ ZİYARETLERİ

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ve öğretmenler eşliğinde, Atça Hadıloğlu İbrahim Uzunırmak Ortaokulu’ndan 8. sınıf öğrencisi Çetin Şen ile Yasemin Lütfiye Anadolu Lisesi’nden 12. sınıf öğrencisi Beyza Gürgen’in evlerine misafir oldu. Ziyaret sırasında öğrencilerle birebir ilgilenen Kaymakam Ateş, onların eğitim hedeflerini dinledi. Ayrıca öğrencilerin gelecek planları hakkında sohbet ederek ders durumları ve deneme sınavlarındaki performansları değerlendirildi.

ÖĞRENCİLERİN EKSİKLERİNİ GİDERME PLANI

Kaymakam Ateş, öğrencilerin eksik olduğu konuların sınavlara kadar nasıl telafi edilebileceği konusunda planlamalar yaparak ailelere misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Ayrıca, öğrencilere yaklaşan sınavlarında başarılar dileyerek her zaman yanlarında olacaklarının altını çizdi.